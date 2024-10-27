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İHA

Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan ve ailelerin piknik yapmak için geldiği "Değirmenaltı Şelalesi" şimdi sonbahar renklerine büründü.

Sivas kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesi sınırları içerisinde yer alan Değirmenaltı Şelalesi, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ağaçların arasında gizli kalan şelale, sonbaharın gelmesiyle doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Çevresinde bulunan ve sonbahar nedeniyle yaprakları sararan ağaçların arasında gürül gürül akan şelale, soğuk havalar nedeniyle ziyaretçilerini ağırlayamıyor.

YAZ AYLARINDA BİNLERCE MİSAFİRİ AĞIRLADI

Yaz boyu piknik yapmak ve gezmek için binlerce kişiyi ağırlayan Değirmenaltı Şelalesi, sonbaharla birlikte son günlerde sessizliğe büründü.

GÖRSEL ŞÖLEN

Ailesi ile birlikte şelaleye gelerek tatilini değerlendirmek istediğini ifade eden Yunus Çiftci, şöyle konuştu: