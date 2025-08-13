Sivas'ın timsah gözlü Dipsizgöl'ü tatilcilerin yeni gözdesi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl, yüzeyini kaplayan yosunlarla adeta timsah gözünü andırıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen göl, son günlerde ziyaretçi akınına uğradı.

Görüntüsü kadar hakkındaki rivayetlerle dikkat çeken göl, havası ve eşsiz manzarası ile çöl sıcaklarının yaşandığı şu günlerde ziyaretçilerine keyifli bir dinlenme imkanı sunuyor.

GÖL DERİNLİĞİ 17 METRE

Göl derinliği 17 metreye kadar ölçülebilirken, yosunlar daha derine inilmesine izin vermiyor. Yosunların her yıl düzenli olarak temizlendiği gölün yer altından başka il ve ilçelerdeki göllerle bağlantısı olduğuna inanılıyor.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Dipsizgöl'ün eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, bölgenin bol ve temiz oksijene sahip olduğunu dile getirdiler.

NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI İLAN EDİLDİ

Dipsizgöl, şelalesi ve mağarası, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilmişti.

Sivas'ın Doğanşan ilçesi sınırları içerisindeki göl, Sivas-Doğanşar karayolunun 60. kilometresinde yer alıyor.