Sivas'ta 2 bin yıllık kaya mağaraları, peynir oteli olarak kullanılıyor

Bu peynirlerin lezzeti mağarada şekilleniyor...

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Demirsırık Tepesi’ndeki kaya mağaraları, yöre halkı tarafından peynirlerin olgunlaştırılması amacıyla kullanılıyor.

Bir miktar ücret karşılığında mayalanma sürecine bırakılan peynirler, bu mağaralarda uzun süre bekletilerek kendine has lezzetine kavuşuyor.

PEYNİR OTELİ OLARAK ANILIYOR

Halk arasında “peynir oteli” olarak anılan mağaralar, yılın en sıcak günlerinde dahi doğal soğutucu işlevi görüyor.

Yaz mevsiminde bölgedeki hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkarken Demirsırık Tepesi’nde yer alan bu mağaralarda sıcaklık, zaman zaman sıfır dereceye kadar düşüyor.

YAZ BOYUNCA MAĞARADA BEKLETİLİYOR

Bu özelliği sayesinde mağaralar, çevre il ve ilçelerden getirilen peynirler için ideal bir olgunlaşma ortamı oluşturuyor.

Yaz boyunca burada bekletilen peynirler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte istenen kıvama ulaşıyor.

Olgunlaşma süreci tamamlanan peynirler, sahiplerine teslim edilerek sofralardaki yerini alıyor.

''YAZ AYLARINDA EKSİ DERECELERE DÜŞÜYOR''

Müşterilerin peynirlerini mağarada bekleten Sezer Kaleli, "Burası Zara'nın adeta doğal bir soğuk hava deposu. Hiçbir elektrik sistemi yok ve tamamen kendi doğallığıyla işliyor.

Yaz aylarında sıcaklık eksi derecelere kadar düşüyor ve burası peynirler için ideal bir ambar görevi görüyor.

''İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR''

Bahar aylarında köylüler hayvanlarını yaylaya çıkardıktan sonra ürettikleri peynirleri getiriyor ve biz de burada muhafaza ediyoruz.

Eskiden buranın adı peynir ambarıydı.

Zamanla peynirleri buraya getiren insanlar 6 ay boyunca ürünlerini burada sakladığı için adı peynir oteline dönüştü. Burayı ilk kez görenler şaşırıyor.

''İÇERİ GİRDİKLERİNDE ÜŞÜYORLAR''

Yazın dışarıda hava 30 dereceyken, içeri girdiklerinde üşüyorlar ve bazen inanmakta zorlanıyorlar.

Hatta bazıları 'Elektrikli klima mı var?' diye soruyor. Biz de tamamen doğal olduğunu söylüyoruz." dedi.