Sivas'ta bağışlanan kurbanlar, afetzedelere gönderildi Kesilen 3 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvanın etleri, aşevlerine sevk edildi. Gönüllülerden Demirkol, "Gıda ve et ihtiyaçlarımızı hayırseverler karşılıyor" dedi.

AA

Hayırseverlerin deprem bölgesine yardımları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki afetzedelere kesilen kurbanlar ulaştırıldı.

3 büyükbaş, 50 küçükbaş kesildi

6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas Şarkışla'da hayırseverlerin yardımıyla satın alınan 3 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesildi.

İlçedeki din görevlileri, hayırseverlerce bağışlanan ve kesilen adaklık kurbanları, aşevlerine teslim etti.

"Şifa olması niyetiyle yardımları dağıttık"

Hacı Murat Camisi Müezzini Bekir Arslan, adaklık kurbanların karkas etlerini aşevlerini dağıttıklarını belirterek, "Şifa olması niyetiyle yardımları dağıttık." dedi.

"Allah, bir daha bu günleri yaşatmasın"

Aşevinde görev yapan gönüllülerden Muhammed Demirkol da Van ve Gebze ekibi olarak depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: