Sivas'ta seyyar simit tezgahına POS cihazı koydu

İHA

Sivas'ta seyyar simit satıcısı, düşen satışlarına bulduğu yöntemle görenleri kendine hayran bıraktı.

Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda seyyar tezgâhında simit ve tatlı satan Sercan Aydın, sadece nakit ile satış yapıyordu.

Ancak zamanla müşterilerinin üzerlerine nakit para yerine kredi kartı taşıdığını ve bu nedenle kendisinden alışveriş yapamadıklarını fark eden Aydın, tezgahına POS cihazı aldı.

SEYYAR SİMİT TEZGAHINA POS CİHAZI TAKTIRDI

Tezgâhın ön tarafına yazdığı ‘Kredi kartı geçerlidir' yazısı ile birlikte simitçide kredi kartı ile ödeme alınabileceğini gören müşteriler, hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

"TAKTIRMASAM PASTANELERDEN ALACAKLARDI"

POS makinesini tezgâhına koyduktan sonra işlerinde artış olduğunu ifade eden Aydın, "Tezgâhımda kredi kartı geçmeseydi, müşteriler simidi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktı." dedi.

"POS CİHAZINI ALDIKTAN SONRA SATIŞLAR ARTTI"

İnsanların artık nakit para taşımadıklarını ve aldıkları her şeyi kredi kartı ile ödediklerini belirten Aydın, "Şimdi devir teknoloji devri. Artık kimse cebinde nakit para taşımıyor. Herkes kart taşıdığı için ben de POS makinesi almak zorunda kaldım. POS makinesini aldıktan sonra işlerimde artış oldu.

İnsanlar kredi kartı ile ödeme yapabileceklerini öğrendikleri zaman bir simit alacaklarsa, iki simit almaya karar veriyorlar. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. Örneğin, burada kredi kartı geçmeseydi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktık şeklinde tepkiler geliyor. ‘Her zaman nakit taşıyamıyoruz, simit tezgâhında kartla ödeme yapabileceğimizi öğrendiğimizde çok şaşırdık' diyenler oluyor.

"TEKNOLOJİYE AYAK UYDURUYORUZ"

Biz de teknolojiye ayak uyduruyoruz. Eskiden simit almaya gelenler, nakit taşımadıkları için ‘kredi kartı ile ödeme yapabiliyor muyuz?' diye soruyorlardı. Ben de ‘maalesef' dediğim zaman almadan gidiyorlardı.

Bu duruma çözüm bulabilmek için POS cihazı aldım ve müşterilerime kredi kartı ile ödeme yöntemi sundum. Tezgâhımızın önüne ‘Kredi kartı geçerlidir' şeklinde yazı kartı koyduk." şeklinde konuştu.

"İLK DEFA SEYYAR SİMİTÇİDEN KREDİ KARTIYLA SİMİT ALDIM"

İlk defa seyyar simitçiden kredi kartı ile simit aldığını ifade eden müşteri Ali Nar, "Simitçide kredi kartının geçtiği görünce çok şaşırdım. İlk defa gördüm. İnsanlar artık nakit para taşımıyor. Ben de arkadaşımla birlikte çay ile birlikte içmek için simit almaya gelmiştim. Seyyar simitçiden simidimizi ilk defa kredi kartıyla aldım." dedi.