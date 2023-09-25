Sivas'ta Yıldız Dağı-Sıcak Çermik bağlantı yolu yapımı devam ediyor Sivas'ta devam eden bağlantı yolunun biten kısımlarını denetleyen Vali Yılmaz Şimşek, yapılan çalışmalar ve hedeflerle ilgili bilgi paylaştı.

İHA Türkiye genelinde yolların kısalması ve güvenli bir trafik seyri için yol yapım çalışmaları sürüyor. Sivas'ta Yıldız Dağı-Sıcak Çermik arasındaki bağlantı yolunun yapım çalışmaları devam ediyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, toplam uzunluğu 54 kilometre olan projenin 17 kilometrelik birinci etabında devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Şimşek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Yol 66 kilometreye çıktı Sıcak Çermik-Yıldız Dağı bağlantı yoluna 12 kilometrelik havaalanı bağlantı yolunun eklenmesiyle birlikte yolun 66 kilometreye çıktığını dile getiren Şimşek, Yıldız Dağı-Akören yolunun 17 kilometrelik kısmının ihale edildiğini ve bu yolun 7,5 kilometresinin tamamlandığını kaydetti. "2024 yılında tamamlanacak" 3 kilometre yolun da kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren Şimşek, geriye kalan 6 kilometre yolun da 2024 yılında bitirileceğini belirterek şu bilgileri verdi: Akören-Sıcak Çermik arasındaki 37 kilometrelik yolun ihalesinin yapılması için girişimlerimiz devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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