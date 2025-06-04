Sivas'ta yılkı atlarının doğada dansı

İHA

Yılkı atları, doğanın özgürlük simgesi olarak Sivas’taki Yama Dağları’nda zarif görüntüleriyle dikkat çekiyor. Kırsal bölgelerde özgürce yaşayan bu atlar, estetik görünümleri ve akıcı koşularıyla izleyenleri hayran bırakıyor. İnsan etkisinden uzak, doğal ortamlarında hayat süren yılkı atları, tabiatın içinde özgürce dolaşıyor. Motosiklet tutkunu Tunahan Yarar, bir grup arkadaşıyla Yama Dağları’na yaptığı zorlu yolculuk sırasında bu atları yakından görme fırsatı yakaladı. Engebeli araziye rağmen çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Yarar, beğeni topladı.

"YILKILARIN KOŞUSU BÜYÜLEYİCİYDİ"

“Çocukluktan beri yılkı atlarına özel bir ilgim vardı” diyen Yarar, şunları söyledi: