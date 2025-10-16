Su faturasını düşüren sifon hilesi: Bu şekilde ayarlayın… Evlerde su tüketiminin önemli bir kısmını tuvalet sifonları oluşturuyor. Uzmanlara göre, çoğu sifon gereksiz miktarda su harcıyor. Ancak basit hilelerle tasarruf sağlayabilirsiniz.

Barajlardaki su seviyelerinin azalması, vatandaşları evdeki su tüketimlerini yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Uzmanlar, genellikle fark edilmeyen en büyük su tüketim kaynaklarından birinin tuvalet sifonları olduğunu belirtiyor. Tek bir sifon günde birkaç litre su harcayabiliyor. Ancak, sarnıç içerisindeki küçük ayarlamalarla bu tüketimi ciddi oranda azaltabilirsiniz. SARNICINIZI DOĞRU AYARLAYARAK SU FATURANIZI DÜŞÜRÜN Sarnıcın kapağını kaldırıp içindeki şamandırayı ayarlamak, su tüketimini azaltmak için yeterli. Plastik çubuk üzerindeki küçük ayar tekerleği sola çevrildiğinde, su seviyesi düşüyor ve sifon daha az suyla çalışıyor. İşte sarnıcınızı doğru şekilde ayarlamanın adımları: - Sarnıcın kapağını açın. Seramik modellerde kapak genellikle sadece yerleştirilmiştir. - Şamandırayı bulun. Bu parça su seviyesini kontrol eder. - Ayar tekerleğini sola çevirin. Böylece şamandıra daha erken durur, su daha az dolar. - Son olarak test edin. Yeni su seviyesi, eskisinin yaklaşık yarısıysa işlem tamamlandı demektir. DAHA FAZLA TASARRUF İÇİN BU ADIMLARI UYGULAYIN Ek olarak, tüketimi azaltmanın başka yolları da vardır: Sarnıcın güçlendirilmesi: Sıhhi tesisat perakendecilerinde, eski sarnıçları altı litreye veya daha azına ayarlayabileceğiniz güçlendirme setleri bulacaksınız.

Su tasarrufu çubuğu kullanın: Birçok modern tuvalet, kısa sifonlar için küçük bir sifon düğmesi sunar. Bunları düzenli olarak kullanın.

Plastik şişe hilesi: Güçlendirme kitiniz yoksa, sarnıcın içine su dolu plastik bir şişe koyabilirsiniz. Hacmi durulama başına 1,5 litreye kadar azaltır.

Sızıntıları kontrol edin: Su sürekli damlarsa, fark edilmeden yılda binlerce litreye mal olabilir.

