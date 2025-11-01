Su israfını yüzde 40 düşürüyor: Sabah değil, akşam yapın…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok ilde su kaynakları hızla azalıyor.

Uzmanlar, son yıllarda artan kuraklık ve yanlış kullanım nedeniyle su israfının kritik seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Evde alınacak basit önlemlerle hem faturaları düşürebilir, hem de doğayı koruyabilirsiniz.

İşte su israfını %40’a kadar azaltacak 5 etkili yöntem:

1. SU TASARRUFLU DUŞ BAŞLIKLARI

Sıradan bir duş başlığı dakikada yaklaşık 12 litre su harcar.

Yeni nesil su tasarruflu başlıklar, akışı azaltmadan basıncı korur ve su tüketimini %30-40 oranında düşürür.

Yani sadece bu küçük değişiklikle bir yılda 8 ton su tasarrufu elde edebilirsiniz.

Duş süresini 1 dakika kısaltmak bile aylık 150 litre suyu kurtarır.

2. MAKİNENİZİ TAM DOLDURUN, BOŞ ÇALIŞTIRMAYIN

Bulaşık ve çamaşır makineleri en fazla su harcayan ev aletleri arasında.

Yarı dolu şekilde çalıştırmak, her seferinde 30-50 litre su israfına yol açar.

Bu alışkanlığı değiştirerek, ayda 400 litreden fazla su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Makineleri “eko modda” çalıştırmak da su ve enerji tüketimini aynı anda azaltır.

3. MUSLUKLARA HAVALANDIRICI TAKIN

Musluk ucuna takılan basit bir aparat olan havalandırıcı (perlatör), suyun akış hızını düşürmeden tüketimi azaltır.

Bu sayede günlük kullanımda %25’e kadar su tasarrufu yapılabilir.

4. SEBZE VE MEYVELERİ KAPTA YIKAYIN

Sebzeleri musluk altında yıkamak yerine bir kapta yıkamak, her seferinde yaklaşık 10 litre suyu kurtarır.

Yıkama suyunu dökmek yerine çiçekleri sulamakta kullanmak da ikinci bir tasarruf adımıdır.

5. BAHÇEYİ SABAH ERKEN YA DA AKŞAM SULAYIN

Gündüz yapılan sulamada buharlaşma nedeniyle suyun %50’si boşa gider.

Bitkileri akşam serinliğinde sulamak hem suyu korur hem bitkilerin verimini artırır.