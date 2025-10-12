Süpürge borusundaki delik bu işe yarıyormuş

Evlerin vazgeçilmezi elektrikli süpürgeler, kablosuz veya kablolu fark etmeksizin toz, kırıntı ve hayvan tüylerini temizlememizi sağlıyor.

Ancak süpürgenin borusuna yakından baktığınızda çoğu modelde küçük ve hareketli bir delik olduğunu fark edebilirsiniz.

Peki bu delik sadece estetik bir detay mı, yoksa işlevsel bir amacı mı var?

TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Borudaki kaydırmalı delik, aslında basit ama etkili bir hava regülatörü görevi görüyor.

Bu açıklık, süpürgenin borusundan geçen hava akışını kontrol ederek özellikle halı, perde ve döşemeli mobilyalarda temizlik sırasında büyük avantaj sağlıyor.

Halılar vakumlandığında sıkıca emilseler de bazen düzgün temizlenmez. İşte bu noktada delik devreye giriyor.

Kapağı kaydırarak açıklığı büyütmek, cihazın dışarıdan daha fazla hava almasını sağlıyor ve emiş gücünü ayarlayarak halının zarar görmeden temizlenmesini mümkün kılıyor.