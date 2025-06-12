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İHA

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte başlayan normalleşme süreci, tüm hızıyla sürüyor.

Ülkelerinin yeniden özgürleşmesi sonucu Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşü, her geçen gün artıyor.

Özellikle Kurban Bayramı sonrasında sınır kapılarında gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor.

SURİYE'DE KALICI BİR HAYAT KURACAKLAR

Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan pek çok Suriyeli, kendi topraklarına kavuşuyor.

Dönen sığınmacılar, Türkiye'ye duydukları minneti dile getiriyor ve artık Suriye'de kalıcı olarak yaşamayı hedefliyor.

"SURİYE'YE GİDEN GERİ GELMİYOR"

14 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ahmet Kuhdari, 11 yıldır Türkiye'de, Kilis ilçesinde yaşadığını, açık liseye devam ettiğini söyledi. Suriye'ye döneceği için okulunu bıraktığını belirten Kuhdari, eğitimine Suriye'de devam etmeyi planladığını ifade etti. Kuhdari, "Akrabalarım ve arkadaşlarım da döndü. Hepsi orada kaldı, giden gelmiyor." dedi.

"ÜLKEMİZİ GEZMEYE GELİN"

Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kuhdari, "Bizlere çok destek oldular. Türkler çok iyi insanlar. Biz de ülkemize bekliyoruz, gezip görsünler." şeklinde konuştu.

"BİZİ KABUL ETTİĞİ İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

14 yaşındaki İsa Acil, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve İstanbul'da eğitim gördüğünü belirtti. Acil, "Burada okumak güzeldi, Türkiye çok güzel. İstanbul'un çok güzel yerleri var. Türkiye'yi çok seviyorum. Bizi kabul ettiği ve destek verdiği için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim." dedi.

"ALLAH TÜRK MİLLETİNDEN RAZI OLSUN"

Antalya'dan gelen 37 yaşındaki Ahmet Muhammed Veysel, 7 yıldır Türkiye'de inşaat ve turizm sektörlerinde çalıştığını belirtti. Veysel, "Ülkeme döneceğim için mutluyum. Allah Türk milletinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"KİMSE ZORLAMADI, KENDİ İSTEĞİMİZLE DÖNÜYORUZ"

İstanbul'dan gelen ve 13 yıldır tekstil sektöründe çalışan Yunus Hatip ise Türkiye'de rahat bir yaşam sürdüğünü dile getirdi.

Hatip, "Türkler çok iyi insanlar. Suriye düzeldi, kimse zorlamadı. Kendi isteğimizle dönüyoruz. Güvenli bölgeler her geçen gün artıyor. Akrabalarım Suriye'ye döndü, gelen yok. Halep'te her şey yolunda, savaş sona erdi. Suriye yavaş yavaş toparlanıyor," dedi.

Hatip, Türk halkını Suriye'ye gezmeye davet ederek, "Suriye'de çok güzel yerler var. Türk milletine teşekkür ederim, Allah razı olsun." diye konuştu.