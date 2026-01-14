AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden kar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta için hava raporlarını paylaştı.

Buna göre; yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, batı kesimlerde 6 dereceye kadar artacak, doğuda ise 5 dereceye kadar azalacak.

İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR

Pazar günü ise soğuk hava İstanbul'a geri geliyor.

İstanbul'da hafta sonu, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu için kar uyarısı geldi. Hafta sonundan itibaren soğuk hava dalgası birçok kenti etkileyecek.

Pazar ve pazartesi günü beklenen karla karışık yağmur ve kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre olacağı tahmin ediliyor.

5 BÜYÜK KENTTE HAVA

İstanbul'da bugün sıcaklık 9 derece civarında seyredecek.

Ankara bulutlu ve don etkisini gösterecek. Sıcaklık gece -5, öğle saatlerinde 1 derece olacak.

İzmir az bulutlu 14, Bursa parçalı bulutlu 9, Antalya açık 15 derece.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre da pazar gününden itibaren sıcaklıklar tekrar düşecek.

9 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Malatya haric), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM bugün Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.