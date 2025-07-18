Suriyelilerin, ülkelerine giriş çıkışlarına izin verilmesiyle Cilvegözü'nde yoğunluk arttı

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş ve ülkede yeni bir dönem başlamıştı.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın son bulmasıyla yeniden ülkelerine dönmeye başladı.

SINIR KAPISINA AKIN ETTİLER

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyelilerin geçişleri devam ederken, hem Suriye hem de Türk vatandaşı olanlar sınırı geçmek için kapıya akın etti.

Savaşın bitmesiyle sadece Suriyeli vatandaşlar geçerken 1 Temmuz tarihinden itibaren hem Suriye hem de Türkiye vatandaşı olan insanlar da Suriye'ye gidip gelebilecek.

AİLESİNİ ZİYARETE GİDECEK

14 yıl sonra ilk defa Suriye'ye gideceğini ifade eden çifte vatandaşlık hakkı olan Enes Dahfis, 2 haftalığına ailesinin yanına gideceğini sonra geri döneceğini söyledi.

"TÜRK MİLLETİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

8 yıl sonra ülkesine döneceği için çok mutlu olan Muayyir Talip, şunları söyledi:

Ben 8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'ye okumak için geldim. Okula gittim, ülkeme döneceğim için mutluyum. Ailemi 8 yıldır görmüyorum. Küçükken Suriye'ye gitmiştim ama 8 yıldır hiç gitmedim. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Futbol oynamayı seviyorum. Türkiye'deki arkadaşlarımı özlüyorum. Burada yaşamamıza izin verdikleri için Türk milletine çok teşekkür ederim. Ülkeme döneceğim için çok mutluyum.

"BAZI İŞLERİMİ HALLETTİKTEN SONRA SURİYE'YE TEMELLİ DÖNECEĞİM"

Yıllar sonra Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu hem Suriye hem de Türkiye vatandaşı olan Enes Dahfis, ise şu ifadeleri kullandı:

Ben 14 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burada okula gittim ve çalıştım. Ben çifte vatandaşım, hem Türkiye ve hem de Suriye vatandaşıyım. Önceden çifte vatandaşlar Suriye'ye gidemiyordu.



1 Temmuz tarihinden itibaren gidebiliyoruz. Ben de Suriye'nin Humus şehrine gideceğim, ailem orada yaşıyor. Ben 2 haftalığına ailemin yanına gideceğim sonra geri döneceğim ve bazı işleri hallettikten sonra temelli geri Suriye'ye döneceğim.

"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜZEL YAŞADIK"