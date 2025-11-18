Sürücüler kışın araba camına karton koyuyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış ayları hem sürücüler hem de araçlar için ciddi bir dayanıklılık sınavı anlamına geliyor.

Aracınızı kışa hazırlamak için bazı temel önlemler alınsa da, soğuk havanın beraberinde getirdiği rahatsız edici durumlar çoğu zaman kaçınılmaz oluyor.

Özellikle aracı dışarıda park eden sürücüler için camlarda oluşan çizikler ve donma en sık karşılaşılan problemler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre kışın trafikte en önemli unsurlardan biri net görüş. Bu nedenle sileceklerin durumu hayati önem taşıyor.

Çoğu sürücü kış mevsiminde sileceklerinin arasına mutlaka bir parça karton koyuyor.

SİLECEK LASTİKLERİNİN DONMASINI ÖNLÜYOR

Kış aylarında sürücüler için en büyük sorunlardan bir tanesi, ön cam sileceklerinin tamamen cama yapışarak donması.

Silecek lastikleri bu durumda zorla kaldırılırsa, kauçuk bölümler zarar görebiliyor ve işlevini kaybedebiliyor.

Sürücüler, küçük bir karton parçasını kapı yan gözünde hazır bekletiyor. Akşam, sıcaklık düşmeden hemen önce karton, silecek lastikleri ile ön cam arasına sıkıştırılıyor.

Böylece don oluştuğunda silecek lastikleri cama yapışmıyor. Bazıları mutfak rulosunun iç kartonunu bile kullanarak bu yöntemi daha da pratik hale getiriyor.

Uzmanlara göre bu uygulama, hem sabahları kolay temizlik sağlıyor hem de silecek lastiklerinin ömrünü uzatıyor.