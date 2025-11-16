Sütü buzdolabı kapısında saklayan yandı: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bozulabilir gıdalar arasında yer alan süt, et ve balık gibi ürünlerin alışveriş sonrası hızla buzdolabına yerleştirilmesi gerektiği bilinen bir gerçek.

Ancak uzmanlar, yalnızca hızlı soğutmanın yeterli olmadığını, doğru saklama konumunun da hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Gıda güvenliği uzmanlarına göre, özellikle süt konusunda yapılan en yaygın hata sütü buzdolabı kapısına yerleştirmek.

Kolay ulaşılabilir olduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilen bu yöntem bakın neye yol açıyor.

HER RAFIN SOĞUKLUK DERECESİ FARKLI

Federal Beslenme Merkezi’nden (BZfE) beslenme uzmanı Gabriele Kaufmann, özellikle bozulabilir yiyeceklerde yapılan hatalara dikkat çekti.

Kaufmann’a göre buzdolabının her bölümü aynı sıcaklıkta değil. Bu nedenle yiyeceklerin doğru raflarda saklanması gerekiyor.

-Balık, et ve sosis ürünleri: En soğuk bölge olan alt rafa yerleştirilmeli.

-Süt ürünleri: Serin olan orta raf en ideal yer.

-Pişmiş yemekler ve peynir: Üst raflara konulmalı.

-Meyve ve sebzeler: Sebzelik bölmesine ait.

SÜTÜ KAPIDA SAKLAMAK BÜYÜK HATA

Süt paketlerinin şekli dolap kapağına uygun görünse de, uzmanlar bu alışkanlığın sütün hızla bozulmasına yol açtığını vurguluyor. Dolap kapağı, sıcaklık değişiminin en fazla yaşandığı bölge olduğu için süt gibi hassas ürünler burada daha çabuk ekşiyor.

Kaufmann, “Açılmış bir sütü kısa süreli kapakta tutmak sorun olmayabilir. Ancak birden fazla paket alıyorsanız veya daha uzun süre saklamanız gerekiyorsa mutlaka orta rafa koymalısınız” dedi.

Beslenme uzmanı ayrıca, sütün buzdolabındaki yoğun kokulu yiyeceklerin kokusunu çok çabuk emebildiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Sütü peynir, sosis veya ağır kokulu yiyeceklerin hemen yanında saklamayın. Koku karışımı tadı hızla bozar”