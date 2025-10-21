Tansiyonu dengeleyen besinler: Hangileri düşürür, hangileri yükseltir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüksek ya da düşük tansiyonla mücadele edenler için en etkili destekçilerden biri doğru beslenmedir.

Bazı gıdalar kan basıncını doğal yollarla düşürmeye yardımcı olurken, diğerleri tam tersi etki göstererek tansiyonu yükseltebilir.

İşte uzmanların işaret ettiği tansiyonu düşüren ve çıkaran besinler:

TANSİYONU DÜŞÜREN BESİNLER

1. Yapraklı yeşil sebzeler

Ispanak, pazı ve lahana gibi sebzeler bol miktarda potasyum içerir. Potasyum, böbreklerden sodyum atımını artırıp damar duvarlarını gevşeterek tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir.

2. Kök sebzeler: pancar

Pancar içeriğindeki nitratlar sayesinde nitrik oksit üretimini destekler; bu da damarların genişlemesine yardımcı olur.

3. Meyveler: Muz, kivi, narenciye

Potasyum zenginliği ve antioksidan içerikleri ile meyveler tansiyonun dengelenmesini destekler. Örneğin, 2 adet kivi tüketmenin sistolik basıncı düşürmeye yardımcı olabileceği bazı klinik çalışmalarda gözlemlenmiş.

Narenciye (portakal, limon, greyfurt) da C vitaminiyle damar sağlığını destekleyebilir.

4. Tam tahıllar: Yulaf, kepekli ekmek

Yüksek lif ve besin değeri sayesinde kalp ve damar sağlığına olumlu etkisi vardır.

5. Yağlı balık, fındık, tohumlar

Omega-3 yağ asitleri içeren somon, uskumru gibi balıklar ile ceviz, chia, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar iltihabı azaltır ve damarları korur.

6. Sarımsak

Sarımsak, allicin gibi aktif bileşenleri sayesinde kan damarlarını gevşetir ve tansiyonu düşürmeye katkı sağlar.

7. Süt ürünleri (az yağlı veya yağsız)

Kalsiyum ve D vitamini içeriği ile tansiyonun düzenlenmesine katkı sağlayabilir.

TANSİYONU YÜKSELTEN BESİNLER

1. Aşırı tuz

Sofra tuzu, işlenmiş gıdalar, konserve ürünler yüksek sodyum içerikleriyle tansiyonun yükselmesine neden olabilir.

2. İşlenmiş etler, salam, sosis

Tuz ve katkı maddeleri açısından zengin oldukları için kan basıncını olumsuz etkileyebilir.

3. Kızarmış yemekler ve doymuş / trans yağ içeren gıdalar

Bu tarz yağlar damar sertliği ve yüksek tansiyon riskini artırabilir.

4. Şekerli içecekler ve tatlılar

Aşırı şeker tüketimi, hem kilo alımı hem de insülin direnci yoluyla kan basıncını yükseltebilir.

5. Alkol ve aşırı kafein tüketimi

Alkol düzenli ve fazla tüketildiğinde kan basıncını artırabilir. Kafein ise geçici olarak tansiyonu yükseltebilir.