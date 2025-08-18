Tarihçi Mete Tunçay, İstanbul'da hayatını kaybetti

Türk tarihine, eğitime dair çalışmalarıyla bilinen siyaset bilimci, yazar ve tarih profesörü Mete Tunçay, sağlık sorunları yaşıyordu.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen 89 yaşındaki Tunçay'ın, bu sabah İstanbul, Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mete Tunçay'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde bugün ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

METE TUNÇAY KİMDİR?

Mete Tunçay, Türkiye'de siyasal düşünceler tarihi disiplininin gelişmesine önemli katkılar yapmış, "Türkiye'de Sol Akımlar" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması" gibi eserlerin yazarıdır.

TARİH VAKFI'NIN KURUCUSU

Akademik hayatında birçok görev yapan Tunçay, Tarih ve Toplum ile Toplumsal Tarih dergilerinin yayımlanmasına öncülük etmiş ve Tarih Vakfının kurulmasında rol almıştır.

Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nün kurucu başkanı olarak çalışmış ve birçok akademik başarıya imza atmıştır.

HAYATI

1936’da İstanbul’da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Aynı kurumda 1961’de siyasal bilimler doktoru, 1966’da siyasal teoriler doçenti oldu.

1961’de Rockefeller bursuyla Londra İktisat ve Siyasal Bilimler Okulu’nda incelemeler yaptı.

1972-1973 yıllarında bir yıl süreyle DİSK’te araştırma uzmanlığı görevini yürüttü.

1979’da SSCB Bilimler Akademisi konuğu olarak Sovyetler Birliği’nde, 1979-1980’de Fulbright bursuyla ABD’deki Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu’nda araştırmalar yaptı.

1987-1988’de Hür Berlin Üniversitesi Carl von Ossietzsky profesörü oldu.

1984’te Tarih ve Toplum (İletişim Yayınları) dergisini yayımlamaya başladı.

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve aynı kurumun yayımladığı Toplumsal Tarih dergisinin yöneticiliğini yaptı.

Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucu başkanı ve uzun yıllar bu bölümde çalışmaları yürüttü.

Tunçay, 18 Ağustos 2025’te 89 yaşında vefat etti.

ESERLERİ

Yayımlanmış eserleri:

Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925 (AÜ, SBF Yayınları, 1967; İletişim Yayınları, 2009),

Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi I-II-III (AÜ SBF Yayınları, 1969; Bilgi Üniversitesi Yayınları 2006),

Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi I-II (derleme, Bilgi Yayınevi 1976),

TC’nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931 (Yurt Yayınları, 1981),

Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler (Belge Yayınları, 1982),

Bilineceği Bilmek (Alan Yayınları, 1983),

1923 Amele Birliği (BDS Yayınları 1989, Sosyal Tarih Yayınları, 2009),

Türkiye’de Sol Akımlar II, 1925-1936 (BDS Yayınları, 1991; İletişim Yayınları, 2009),

Cihat ve Tehcir: 1915-1916 Yazıları (Afa Yayınları, 1991),

Mustafa Suphi’nin Yeni Dünya’sı (BDS Yayınları, 1995),

Eleştirel Tarih Yazıları (Liberte Yayınları, 2006), BKP’nin Türkçe Yayın Organı Ziya Gazetesi (1920-1923) ve Türkiye (Sosyal Tarih Yayınları, 2009),

Beynelmilel İşçiler İttihadı (Erden Akbulut ile birlikte, TÜSTAV Yayınları 2009, İletişim Yayınları 2016),

Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (1920-1923) (Erden Akbulut ile birlikte, TÜSTAV Yayınları 2007, İletişim Yayınları, 2016),

Türkiye Sol Tarihine Notlar: Tarih ve Toplum Yazıları (İletişim Yayınları, 2017),

Bilineceği Bilmek: Türkiye’de Siyasal Gelişmenin Evreleri ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sol Akımlar (İletişim Yayınları, 2019).