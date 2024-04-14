Tatilin son gününde Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluk Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürdü. Bayram çerçevesinde uygulanan resmi tatil bu gece sona erecek. Resmi tatilin son gününde şehirler arası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı.

İHA

Ramazan Bayramı tatili süresince ziyaretlere gidenler, tatilini evlerinde geçiren üniversite öğrencileri ve şehirler arasında seyahat eden vatandaşların dönüşleri başladı.

Bayram nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde birçok vatandaş şehirlerarası seyahat etti.

Tatilin son gününde de ülke genelindeki terminallerde olduğu gibi Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de yoğunluğun arttığı görüldü.

Dönüş yolculuğunun son gününde terninallerde yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatilinin sonlarına doğru başlayan geri dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan bugün de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde katlanarak arttığı görüldü.

Terminaller, yola çıkmaya hazırlanan vatandaşların yakınları tarafından uğurlanma anlarına sahne oldu.

Yolculuk Trabzon'dan İzmir'e

Bir otobüs firması adına şoförlük yapan Yusuf Taşlı İzmir’e gideceğini belirterek, şöyle konuştu:

Malum bayram dönüşü yoğunluğu başlamış durumda. Öğrenciler ve aile ziyaretlerini yapmakta olan vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde, iyi bir yolculuk geçirmelerini sürdürmeye çalışıyoruz. Aşırı bir yoğunluk başladı. Hem bayram dönüşü hem de hafta sonu olarak üniversite öğrencilerinin de okullarına dönüşüyle bayağı bir ek seferler ile beraber terminallerde ve yollarda yoğunluk yükseldi.

Son gün yoğunluğu

Özellikle hafta sonu aşırı bir yoğunluk oldu. Ek seferler bile dolu, hem bayram hem öğrencilerin geri dönüşleri ile yoğunluk hat safhaya yükseldi.

Balıkesir’den Trabzon’a geldi

Balıkesir’den Trabzon’a geldiğini ifade eden Emrah Kartal ise, trafiğin yoğunluğundan şikayetçi olarak şöyle konuştu:

Yollardaki trafik çok yoğun. Allah yardımcımız olsun. Sürücüler dikkatli olsun, acele etmeye gerek yok, geç olsun güç olmasın. Hayırlısıyla atlatırız İnşallah. Trafik yoğunluğu normale göre yüzde yüz arttı.

"Otobüsümüz biraz geç geldi"

Üniversite öğrencisi Miray Rumeysa Genç, "Bayram tatili için memleketimdeydim. Okuluma devam etmek için Trabzon’a geri döndüm. Bayram trafiği yoğunluğu sebebiyle otobüsümüz biraz geç geldi." dedi.

"Okula geri dönüyorum"

Bir diğer üniversite öğrencisi Efe Türker ise, "Normalde burası memleketim değil ama ailem burada yaşadığı için bayram tatili olduğundan dolayı buraya gelmiştim. Samsun’da okuyorum ve okula geri dönüyorum." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)