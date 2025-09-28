TBMM'den Sıfır Atık Projesi'ne tam destek

TBMM Başkanlığı, 28. Dönem 3. Yasama Yılı faaliyet raporunda, Meclis yerleşkesinde uygulanan Sıfır Atık Yönetim Sistemi ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin verileri paylaştı.

SIFIR ATIK YÖNETİMİ 7 YILDIR UYGULANIYOR

Meclis’te 2018’den beri uygulanmakta olan Sıfır Atık Projesi kapsamında, organik, geri dönüşmeyen, kağıt, plastik, cam ve metal atıklar ayrı kumbaralarda toplandı. Atık ayrıştırma sistemleri her kata yerleştirildi, mutfaklardan çıkan organik atıklar gübre olarak biriktirildi.

Bitkisel atık yağlar, atık piller, atık madeni yağlar ve tehlikeli atıklar ise yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim edilerek bertaraf ve geri kazanım süreçlerine dahil edildi.

GERİ DÖNÜŞÜMLE BÜYÜK KAZANÇLAR

1 Ekim 2024 – 21 Temmuz 2025 tarihleri arasında TBMM’de:

67 bin 700 kg kağıt,

2 bin 800 kg plastik,

1730 kg cam,

1310 kg metal,

2 bin 975 kg organik atık,

4 bin 420 litre bitkisel yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Bu çalışmalar sayesinde:

183 metreküp atık depolama alanı tasarrufu,

294 bin 650 kWh enerji tasarrufu,

1895 metreküp su tasarrufu,

12 bin 274 kg sera gazı salınımının önlenmesi sağlandı.

Ayrıca, 67 bin 700 kg kağıt sayesinde 1151 ağacın kesilmesi önlendi, 4 bin 420 litre bitkisel yağın geri dönüşümüyle 4 milyar 420 milyon litre suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

TBMM, sosyal sorumluluk projelerine de destek verdi:

Mutfaklarda üretilen ve resepsiyon yemeklerinde servis edilen fazlalık yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere gönderildi.

Tabaklarda kalan yemekler Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle hayvan barınağına ulaştırıldı.

TBMM’deki giysi toplama kutularından 959 kg kıyafet toplanarak Türk Kızılayı’na teslim edildi.

Yaklaşık 700 bin meşe palamudu (100 çuval) 81 ile dağıtılarak Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla doğaya kazandırıldı.