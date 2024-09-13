TDPV ve TADİV'den Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa anma toplantısı Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği ile birlikte “Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa” konulu anma toplantısı düzenliyor.

Haber Merkezi

Türk dünyası Enver Paşa'yı anıyor...

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği ile birlikte “Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa” konulu anma toplantısı düzenliyor.

Tüm vatandaşların davetli olduğu toplantı, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) 16 Eylül saat 18.00'de başlayacak.

KİSA FİLM GÖSTERİMİ

Program Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri şehitleri anısına saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşları ile başlayarak, Kafkas İslam Ordusu hakkında kısa tanıtım filmi gösterimi yapılacak.

Selamlama konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı tarafından şehitlerimize dua okunacak.

KONUŞMACI VE SUNUM KONULARI

Daha sonra Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar "Türkiye Azerbaycan Arasında Kardeşliğin Milat Tarihi: Kafkas İslam Ordusundan Şuşa Beyannamesine Giden Yol" sunumunu yapacak.

Kafkas İslam Ordusu kitabı yazarı E. Albay Atilla Güler "Kafkasya'da Kardeşliğin Temel Harcı Kafkas İslam Ordusu" konulu sunumuyla katılımcılara hitap edecek.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ise "Emperyalizmin Gölgesinde Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan'ın Toprak Bütünlüğü Uğrunda Mücadelesi" konusuyla söz alacak.

Araştıramacı gazeteciler Mehseti Özyürek ve Şebnem Karslı'nın da "Sovyet İstibdadına rağmen Hatıralarda ve Sosyal Hayatta Kafkas İslam Ordusu" konusuyla hitabından sonra müzik dinletisi yapılacak.

Konuşmaların ardından Kafkas İslam Ordusu Resim Sergisi gezilecek.

ENVER PAŞA: TÜRK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Enver Paşa, gerek genç yaşta aldığı görevler gerek özel hayatı gerekse cesareti ve idealleri ile Türk tarihinin yakın geçmişinde en önemli figürlerden biri...

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde önemli bir askeri ve siyasi liderlerinden biri olan Enver Paşa I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya yanında savaşa girmesinde büyük rol oynayan isimlerden de biriydi.

Enver Paşa sadece Osmanlı İmparatorluğu için değil Türk dünyası için de büyük bir liderdi.

KAFKAS İSLAM ORDUSU

Enver Paşa'nın liderliğinde kurulan Kafkas İslam Ordusu, 1918 yılında Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya'daki Müslüman toplulukları desteklemek amacıyla kuruldu.

Kafkas İslam Ordusu'nun birincil amacı, Bakü ve çevresindeki stratejik bölgeleri kontrol altına almak ve Müslüman halkı Ermeni ve Bolşevik kuvvetlerinden korumaktı.

Aynı zamanda, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine destek vermek ve Osmanlı'nın Kafkasya'daki etkisini artırmaktı.

ORDUNUN OLUŞUMU

Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri ve politik gücünü kullanarak bu orduyu kurdu. Ordunun komutasına, Enver Paşa'nın amcası Nuri (Killigil) Paşa getirildi.

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı birliklerinin yanı sıra Azeri gönüllülerden ve yerel Müslüman halktan teşekkül ediyordu.

BAKÜ'NÜN FETHİ

Enver Paşa tarafından kurulan Kafkas İslam Ordusu, Haziran 1918'de Azerbaycan'a ulaştı. Ordu burada bir dizi başarılı askeri harekât gerçekleştirdi. 15 Eylül 1918'de, ordu, Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik güçlerinden alarak şehri Azerbaycanlı Müslümanlara kazandırdı.

Bakü'nün alınması, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi açısından önemli bir zaferdi. Ancak Kafkas İslam Ordusu'nun varlığı kısa sürdü.

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkması ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla Osmanlı orduları Kafkasya’dan çekilmek zorunda kaldı.