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Tekirdağ’da drift ve modifiye festivali

Tekirdağ’da drift ve modifiye festivali Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tekirdağ Fest etkinliği, hız tutkunlarını ve otomobil meraklılarını bir araya getirirken yapılan gösterilerde nefesler kesildi.