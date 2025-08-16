Tekirdağ'da öğretmen baba ve kız, okulun duvarlarını renklendirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Mustafa Gündüz ve okulda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan kızı Büşra Çimen Bayram, öğrencileri için okul duvarlarını süsledi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmada baba-kız, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okulun duvarlarını çocukların ilgisini çekecek figürlerle donattı.

"EĞLENCELİ BİR ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Çalışmada projeksiyon cihazıyla duvarlara yansıtılan karakterler, akrilik boyalarla renklendirildi.

Okul Müdürü Gündüz, yaptıkları çalışma ile anaokuluna yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.

"KIZIM KORİDORLARI RENKLİ HALE GETİRMEK İSTEDİ"

Duvarları boyama fikrinin kızından çıktığını belirten Gündüz, "Kızım koridorları renkli hale getirmek istedi. Müdür yardımcılarımızla birlikte bu fikri uygun gördük ve uygulamaya başladık." dedi.

ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİ GÜNÜ İPLE ÇEKİYORLAR

Bayram ise anaokulu öğrencilerinin sevdiğini düşündükleri bilinen çizgi film karakterlerini koridorlara çizdiklerini belirtti.

Yaptıkları çalışma ile öğrencilere rengarenk bir eğitim ortamı sunduklarını aktaran Bayram, öğrencilerin renkli koridorlarla buluşacağı günü iple çektiklerini kaydetti.