Tekirdağ'da Yazır Göleti alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 4'e düştü

Kuraklığın en fazla hissedildiği illerden biri olan Tekirdağ'da tarımsal amaçlı kullanılan Yazır Göleti'nin su seviyesi yüzde 4'e geriledi.

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 14:40
Tekirdağ'da kuraklık etkili olmaya devam ediyor. 

Süleymanpaşa ilçesindeki tarımsal sulamada kullanılan Yazır Göleti'nde, su seviyesi her geçen gün düşüyor.

YÜZDE 4'E DÜŞTÜ

Su seviyesinin yüzde 4'e gerilediği göletin tabanındaki kayalıklar ve ağaç kökleri gün yüzüne çıktı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, beraberindeki yetkililerle birlikte Yazır Göleti ve Naipköy Barajı'nda incelemelerde bulundu.

İÇME SUYU İHTİYACI İÇİN TÜKETİLDİ

Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Tekirdağ'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı'nda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Yazır Göleti'nden 200 bin metreküp suyun TESKİ hatlarına aktarılması kararı alınmıştı.

