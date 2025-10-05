Tekrar bir araya gelmek isteyen ısrarcı eski nişanlıya 3 ay hapis Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak için çok sayıda mesaj atan sanığa, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Sakarya'da yaşayan nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına "tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atmaya başladı. Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. 3 AY HAPİS CEZASI "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı. "MAHKUMİYET HÜKMÜNDE HUKUKA AYKIRILIK YOK" Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi. Yaşam Haberleri Aksaray'da organik sarımsakların ekimi başladı

