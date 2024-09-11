TEM'de yanıltan yük: Sürücüler hem korktu hem güldü

İHA
TEM Otoyolu'nda hem güldüren hem korkutan bir olay yaşandı.
Otoyolda ilerleyen tır, taşıdığı alışılmadık yükle diğer sürücülerin meraklı bakışlarına hedef oldu.
GERÇEĞİ FARK EDİNCE GÜLDÜLER
Özellikle arkadan gelen sürücüler, tırın kupasını görünce aracın ters yönde ilerlediğini düşünerek kısa süreli şaşkınlık yaşadı ancak dikkatlice bakıldığında, tırın yalnızca bir kupa taşıdığı fark edildi.
O sırada yolculuk eden bir arkadaş grubu bu anları gülerek kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış