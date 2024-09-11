Haberler



Yaşam



TEM'de yanıltan yük: Sürücüler hem korktu hem güldü

TEM'de yanıltan yük: Sürücüler hem korktu hem güldü TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde ilginç bir olay kameralara yansıdı. Tır kupası yüklü tırın yolculuğu diğer sürücülerde kafa karışıklığına sebep oldu.