Teşrik tekbirleri nedir? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır?

İbadetlerini tam olarak yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Kurban Bayramı teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar?

İslam alemi için mübarek zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı'na oldukça kısa bir süre kaldı.

Bu mübarek tarihlerde Allah'ın rızasını kazanmak isteyen Müslümanlar, çeişitli ibadetlerde bulunacak.

Bu noktada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) arife ve bayram günlerinde gerçekleştirdiği rivayet edilen teşrik tekbiri, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı.

Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanan bu tekbirler, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vacip oluyor.

Peki teşrik tekbirleri nedir, nasıl yapılır? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ile ilgili Diyanet'in açıklaması...

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

'Teşrik', Arapça'da etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelirken, 'tekbir' ise Allah’ı ululamak, yüceltmek demektir.

İslam dininde vacip olarak kabul edilen teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın arife gününde sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan tüm namazları kapsar.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?

Teşrik tekbiri ile ilgili Diyanet'in açıklaması şu şekildedir:

Kurban bayramının arife günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur:

''Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.

Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." anlamına gelir.