Tokat'ta 75 yıldır terzilik yapan Arif Dede: Artık çırak bulamıyoruz

Tokat'ta yıllara meydan okuyan bir terzi...

Zile ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Arif Bayramoğlu, 75 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor.

3 METREKARE, 62 YILLIK EKMEK TEKNESİ

14 yaşındayken terzi yanında çırak olarak mesleğe adım atan Bayramoğlu, 62 yıldır ise 3 metrekarelik küçük dükkanında tek başına çalışarak geçimini sağlıyor.

İlerlemiş yaşına rağmen mesleğine olan sevgisini kaybetmeyen usta terzi, gözlük takmadan iğneye iplik geçirebilmesiyle de dikkat çekiyor. Dikiş makinesinin başında yıllara meydan okuyan Bayramoğlu, mesleğini devam ettirecek bir çırak bulamamaktan yakınıyor.

"BENİM İÇİN VAKİT GEÇİRME YERİ"

Terzilik mesleğine 1950 yılında başladığını söyleyen Arif Bayramoğlu, "Terzilik mesleğine çırak olarak başladım. Kalfalık ve usta olarak da devam ediyorum. 1950 yılında başladım. 1963 yılından itibaren aynı dükkânda çalışıyorum. İki erkek iki de kız çocuğum var. Zorlanma diye bir şey yok burası benim için vakit geçirme yöntemidir.

"GÖZLÜK KULLANMIYORUM"

89 yaşımdayım ama halen gözlük takmadan makine ipliği takabiliyorum. Terziliği konfeksiyon tamamen bitirdi. Onun için artık yanımızda kalfa da çırak da bulunmuyor. Artık istikbal vadetmiyor.

"KONFEKSİYON TERZİLİĞİ BİTİRDİ"

Konfeksiyon karşısında takım elbiseler çok pahalandı. Fiyat söylediğimiz zaman kimse yaptırmıyor. O yüzden artık tamir yapıyoruz. Zaten beni görenler de usta yok mu diyorlar" dedi.