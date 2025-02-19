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İHA

Türkiye'nin dört bir yanı beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerine başlayan kar yağışı, birçok ili beyaza boyadı.

Bunlardan biri de Tokat oldu...

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Tokat'ta akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken kentte okullar tatil edildi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları beyaz örtü ile hayranlıklarını gizleyemedi.

Karla kaplanan tarihi kent merkezi adeta kartpostallık manzara sundu.

Karla sakinleşen sokaklarda bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekildi.