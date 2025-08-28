Tokat’ta direksiyon sınavı heyecanını atla parkur geçerek yendi

Tokat’ta yaşayan Recep Başara, motosiklet ehliyeti almak için sürücü kursuna başvurdu. Yazılı sınavı başarıyla geçen Başara, direksiyon sınavı öncesi motosiklet parkurunda eğitim aldı. Ancak sınav esnasında heyecanlanan genç, bir anlık dikkatsizlikle ayağını yere koyunca sınavdan elendi.

ATLA PARKUR DENEMESİ

Durumu fark eden kurs yetkilisi Samet Dilibal, Başara’nın eğitimlere atla geldiğini görünce farklı bir yöntem denemeye karar verdi. Gencin heyecanını yenebilmesi için motosiklet parkurunu bu kez motosiklet yerine atla tamamlamasını önerdi. Recep Başara, at üzerinde parkuru başarıyla geçerek hem keyifli bir deneyim yaşadı hem de sınav stresini büyük ölçüde atlattı.

"CUTA İLE HATASIZ PARKUR"

Parkur heyecanını atı Cuta sayesinde yendiğini söyleyen Başara, “Ehliyet sınavında heyecandan dolayı küçük bir hata yaptım ve kaldım. Sürekli direksiyon derslerine Cuta ile geliyordum. En sonunda sınavdan kalınca parkuru da Cuta ile yapmak istedim. Hatasız bir şekilde yaptım, heyecanımı yendim. Umarım bir sonraki sınavda ehliyetimi alacağım.” dedi.

KURS HOCASI DENEYİMİ ANLATTI

Kurs hocası Samet Dilibal, “Recep kardeşimiz çok başarılı bir eğitim süreci geçirdi. Sınavda da başarılı olacağını düşünüyorduk, ancak heyecanlanarak küçük bir hata yaptı. Eğitimlere gelirken atla geldiğini görünce parkuru atıyla denemesini önerdik. Böylece heyecanını yenip başarıyla tamamlayabildi.” ifadelerini kullandı.