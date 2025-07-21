Tokat'ta köye inen ayıları ''gülümse çekiyorum" diyerek kayıt altına aldı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde aç kalan ayılar çöplere dadandı. Çöp karıştırırken görüntülenen ayılar konteynerlerde bulunan çöpleri etrafa attı, o anlar bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.