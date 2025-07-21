Tokat'ta köye inen ayıları ''gülümse çekiyorum" diyerek kayıt altına aldı

Aç ayılar bu defa Tokat'ta çöp karıştırırken yakalandı...
Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm Köyü, Karagömlek Mahallesi'nde ayılar aç kalınca, yiyecek bulmak için çöp konteynerlerine yöneldi.
AYILAR ÇÖPLERİ ÇEVREYE DAĞITTI
Aç ayılar, Tokat İl Özel İdaresi'ne ait konteynerleri karıştırıp, çöpleri çevreye dağıttı.
Sabah saatlerinde yaşanan olay mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
BİR VATANDAŞ O ANLARI KAYDETTİ
Kaydedilen görüntülerde, yiyecek arayan aç ayının çöp konteynerine yaklaşıp içinde bulunan çöpleri etrafa attığı anlar net şekilde görüldü.
Bir vatandaş, "Gülümseyin çekiyorum" diyerek ayıların o anlarını cep telefonu ile çekerek kaydetti.