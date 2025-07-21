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Tokat'ta köye inen ayıları ''gülümse çekiyorum" diyerek kayıt altına aldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde aç kalan ayılar çöplere dadandı. Çöp karıştırırken görüntülenen ayılar konteynerlerde bulunan çöpleri etrafa attı, o anlar bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İHA İHA
21.07.2025 16:52

Aç ayılar bu defa Tokat'ta çöp karıştırırken yakalandı... 

Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm Köyü, Karagömlek Mahallesi'nde ayılar aç kalınca, yiyecek bulmak için çöp konteynerlerine yöneldi. 

AYILAR ÇÖPLERİ ÇEVREYE DAĞITTI

Aç ayılar, Tokat İl Özel İdaresi'ne ait konteynerleri karıştırıp, çöpleri çevreye dağıttı.

Sabah saatlerinde yaşanan olay mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BİR VATANDAŞ O ANLARI KAYDETTİ

Kaydedilen görüntülerde, yiyecek arayan aç ayının çöp konteynerine yaklaşıp içinde bulunan çöpleri etrafa attığı anlar net şekilde görüldü. 

Bir vatandaş, "Gülümseyin çekiyorum" diyerek ayıların o anlarını cep telefonu ile çekerek kaydetti. 

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