Tokat’ta sonbahar güzelliği

Erbaa ilçesindeki Sakarat Yaylası’nda sonbaharda oluşan rengarenk manzara, havadan görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 13:21
  • Tokat Erbaa'daki Sakarat Yaylası sonbaharda renk cümbüşüne döndü.
  • Yayla ve çevresindeki dağ yolları, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla etkileyici manzaralar sundu.
  • 1300 metre rakımlı yaylanın güzelliği dronE ile havadan görüntülendi.

Kelkit Vadisi’nin güneyinde bulunan Erbaa ilçesine bağlı Kozlu köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Sakarat Yaylası'nın çevresindeki ağaçlar sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

SONBAHARIN TÜM RENKLERİ BİR ARADA

Kozlu köyünden Çerkezfındıcak köyüne ve oradan da Turhal ilçesine kadar uzanan dağ yolu ve yayla yakınındaki ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına oluşan bir manzaraya büründü.

Yaklaşık 1300 metre rakımlı yayladaki güzel görüntüler dronE ile görüntülendi.

Yaşam Haberleri