Tokat'ta torunu için papağan sahiplendi: Kendi çocuğu gibi görüyor

Torunu için aldı, yanından ayırmıyor...

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Aynur Babat, torunu için yavruyken sahiplendiği “Duman” isimli papağan ile kısa sürede özel bir bağ kurdu.

Aynur Babat evinin neşesi haline gelen Duman'ı kendi çocuğu gibi görüyor.

DÖRT YILDIR AİLENİN FERDİ

Dört yıldır ailenin ferdi olan Duman'ı, sahibi evde sıkıldığında parka götürüyor ve burada da ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Parkta Babat’ın başında dolaşan Duman, sahibinin “gel” çağrısına uyarak geri dönüyor.

''ARAMIZDA ÇOK FARKLI BİR DOSTLUK OLUŞTU''

Çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çeken Duman, çocuklarla da iyi anlaşıyor.

Aynur Babat, "Biz aldığımızda yavruydu, şu an da 4 yaşında. Torunumun kuşuydu ama aramızda çok farklı bir dostluk oluştu.

''ÇOK AKILLI BİR KUŞ''

O beni çok sevdi, ben de onu çok sevdim. İstediğimiz zaman dışarı çıkıp geziyoruz. Gel deyince geri geliyor. Dumanı çok seviyorum, evde de sürekli beraberiz.

Çok akıllı bir kuş, söz dinliyor. Parktaki çocukları da çok seviyor. Artık o da benim çocuğum gibi oldu" dedi.