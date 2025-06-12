Trabzon'da 13 yıldır yapımı bitmeyen yol

İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 'bitmeyen yol' krizi....

Kentin kuzey-güney ulaşımında önemli ana arterlerden biri olacak olan Karşıyaka-Uğurlu yolunun yapım çalışmaları yaklaşık 13 yıldır sürüyor.

Toplam 5.2 km uzunluğunda 25 metre genişliğinde planlanan yolun tamamlanması ile bölge trafiğinde önemli bir rahatlama hedefleniyor.

13 YILDIR YAPIMI BİTMEDİ

2011 yılının Eylül ayında yapım ihalesine çıkılan ve yapımına 2012 yılında başlanan yolun 2017 yılında bitirilmesi planlanıyordu.

Duble yol olarak düşünülen ancak gelinen süreçte yolun sadece belli bir kısmı tek şerit halinde yapılırken, kalan kısmı ise bir türlü bitirilemedi.

ADETA DEREYE DÖNDÜ

Kenti güneye açacak yol; Karşıyaka, 1 Nolu Beşirli, Bengisu ve Uğurlu Mahallelerini birbirine bağlayacaktı.

Şehrin önemli ulaşım arterlerinden biri olacak olan 25 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli 5.2 km'lik Uğurlu-Karşıyaka yolu, 3 Haziran günü Ortahisar ilçesinde meydana gelen yoğun yağmur sonrası adeta dereye dönmüştü.

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TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Yaşanan sel felaketi sonrası bitmeyen yol, vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Vatandaşların tepkisi ve şehir seli sonrası bitirilmesi tekrar gündeme gelen yolla ilgili yapım çalışmaları sürüyor.