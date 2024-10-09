Trabzon'da komşu inadı istinat duvarına izin vermedi Of ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen heyelanın ardından yola yığılan dev kayalar, Çelenkoğlu Ailesi'nin evine giden ulaşım yolunu kapattı. Çözüm arayan aile ise komşularının inadı yüzünden istinat duvarı yapamıyor.

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İHA

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Dumlusu Mahallesi'nde yaşayan Tufan Çelenkoğlu, 2 yıl önce evine ulaşım sağlamak için yaklaşık 600 bin TL masrafla beton bir yol yaptı. Beton yolu yaptıktan sonra evinin yanı başında heyelan meydana gelen Çelenkoğlu ve ailesi, afetten yara almadan kurtuldu. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ile kapanan yolu nedeniyle bir yıldır 3 katlı evine ulaşım sağlayamayan Çelenkoğlu, belediyeden yardım istedi. Çelenkoğlu'nun evinin yolunu açmak için mahalleye gelen belediye ekipleri, istinat duvarı ile heyelan riskinin azaltılacağına karar verdi. Belediyenin duvar yapma kararına ise yer sahibi izin vermedi. Yer sahibi olan komşusunun itirazı nedeniyle evine ulaşamayan Çelenkoğlu, bahçesindeki çayları toplayamadığı için mağdur olduğunu söyledi.

"YER SAHİBİ DUVAR YAPILMASINI İSTEMİYOR"

Köyündeki evine giremediği için ilçe merkezindeki evinde ailesi ile birlikte kalan Çelenkoğlu, “Bizim önceden yolumuz da yoktu. Yer sahibinden izin alarak yolumuzu yaptık. Yaklaşık 500-600 bin lira masraf yaparak yolumuzu bitirdik. Yağmur yağdıktan sonra ufak bir sel oldu. Belediyeye başvurarak yolumuzun açılmasını istedik. Duvar yaparak size kurtaralım dediler.

"BELEDİYE MÜDAHALE ETMEDİ"

Yer sahibi duvar yapılmasını istemedi. İstemediği için belediye müdahale edemedi. 1 ay sonra kuvvetli bir yağmur yağdı. Sonrasında heyelan oldu. Yamaç patlayarak aşağıya geldi. Büyük kayalar yolu kapattı. Tekrar belediye geldi, yer sahibi ‘Dokunmayın yerime, olmaz' dedi. Bizde evimizi terk etmek zorunda kaldık.” dedi.

"EVİMİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Yer sahibinin itirazı nedeniyle belediyenin de müdahale edemediğini vurgulayan Çelenkoğlu, “Yaya dahi eve ulaşılamıyor, bıraktık çıktık. Eşyalarımız evimizde ama giremiyoruz. Heyelan geldi, Allah korudu da kimseye bir şey olmadı. 3 aydır çayımı da toplayamıyorum. Irmağı geçerek çok zor koşullarda eve ulaşıyorsun ama eşyayı bile alamıyorsun.

Sadece 2 sene önce 600 bin lira yola masraf ettim. Parası bir şey değil eve gidemiyoruz. İlçe merkezinde evimde kalıyorum. Mecbur terk etmek zorunda kaldık. Aslında belediye yapacaktı ama yer sahibi istemeyince belediye müdahale edemedi. Mağduruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)