DHA
Trabzon’da da sınava geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi.
Trabzon’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri okula motosikletle getirdi.
LGS sınavının birinci oturumu, saat 09.30'da başladı.
ÖĞRENCİ, MOTOSİKLETLİ TİMDEN YARDIM İSTEDİ
Geç kalan bir öğrenci Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi.
ÖĞRENCİ POLİSE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ
Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete bindirerek, sınava gireceği okula ulaştırdı. Öğrenci polis ekiplerine sarılarak, teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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