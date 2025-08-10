Trabzon'da turunçgil uzun antenli böceği ile mücadele için bahçeler sökülüyor

Trabzonluların baş belası...

Fındık bahçelerinin en büyük düşmanlarından biri olan, anavatanı Uzak Doğu'ya dayanan uzun antenli turunçgil böceği, kentte etkisini sürdürüyor.

HALK ARASINDA 'DRAKULA' OLARAK ANILIYOR

Halk arasında 'Drakula' olarak bilinen zararlı, yıllardır üreticilere ciddi ekonomik kayıplar yaşatırken ilk olarak Esiroğlu Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediye Fidanlığı ve çevresinde tespit edilen böcek, kısa sürede 2 kilometrelik bir alana yayılarak fındık dallarını kuruttu.

"Bitki dünyasının kanseri" olarak tanımlanan bu türün, yalnızca fındık ve bazı tarım bitkilerinde zarar oluşturduğu, orman ağaçlarında ise görülmediği belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, böceğin sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasında gizlendiği, biyolojik yapısı gereği birkaç gün içinde çiftleşip yumurtalarını ağaçların kök kısımlarına bıraktığı, ardından ömrünü tamamladığı ortaya çıktı.

13 MİLYON TL'LİK İLAÇLAMA

Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır farklı illerde tarımsal kayıplara yol açan zararlıya karşı Trabzon'da yaklaşık 13 milyon TL'lik alanda ilaçlama yapıldı.

Uzun antenli turunçgil böceğinin etkili olduğu yaklaşık 4 bin 100 dekarlık fındık arazisinde söküm işlemi yapılırken Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

"İLAÇLAMALARIN SONUCUNDA POPÜLASYON AZALIYOR"

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti:

Uzun antenli turunçgil böceği 6-7 sene ilimizde ilk defa görüldüğünde karantina kapsamında bazı bahçeler sökülmeye başlanıp 2022 yılına kadar bu işlem sürmüştü. Toplam 4 bin 100 dekara yakın bir miktar karantina kapsamında söküldü. Bakanlığımız bununla ilgili her yıl ilaçlamasını yaptı. Bu yıl da yine ihalemizi yaptık. 7 milyon ilaç tutarında bir maliyetle bölgeyi firmalara ilaçlattık. Sonrasında 6 milyon daha destek geldi. Toplam 13 milyon TL'lik bir ilaçlama yapıldı.



Yoğun bir şekilde bu çalışmalarımız sürüyor. Bu bahçeler söküldü, yerine tekrar dikilecek ama uzun antenli turunç böceğinin tamamen yok olduktan sonra bölgeye fındık dikilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Böcek ölmeden ve karantina bitmeden tekrar dikersek bu böcek tekrar ağaçları kurutarak mahvedecektir. Çok iyi bir mücadele yaptık. Bu mücadelede özel sektörü ihale ediyoruz ama kendi ekibimizle hem drone hem de fiziki olarak ilaçlamayı takip ediyoruz.

"BİYOLOJİK BİR SAVAŞ"

İlaçlamalarla birlikte popülasyonun azaldığına dikkat çeken Kaplan, "Bu ilaçlamaların sonucunda popülasyon azalıyor. Gün geçtikçe düşüyor. Bu bir nevi biyolojik bir savaş.

Biyolojik ürünler matematik gibi değil. Bir an bitecek, bir an ilaçlayıp yok edeceğiz o şekilde değil ama mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.