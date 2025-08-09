Abone ol: Google News

Trabzon'da vedalaşmalarıyla duygulandıran dede ile torun buluştu

Trabzon merkezde oturan 4 yaşındaki Buğlem Aydın ile yaylada oturan dede Kemalettin Aydın'ın vedalaşma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Yaylada yeniden buluşan dede ile torunun görüntüleri yeniden yürekleri ısıttı.

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 13:23

Trabzon'da yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile geçen ay dedesi Kemalettin Aydın’ın, Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti.

Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı.

Üzüntüden torununa veda edemeyen Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu.

O ANLAR MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENMEYE ULAŞTI 

Yayladan dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar, Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

DEDE İLE TORUN YENİDEN BULUŞTU 

Yürekleri ısıtan duygusal vedalaşma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan dede ve torunu, yeniden yaylada buluştu.

Ailesiyle yeniden yaylaya çıkan Buğlem, bu kez kendisi koşarak kucağına atladığı dedesiyle hasret giderdi.

Dedesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Buğlem, dedesiyle oyunlar oynayıp, neşeli vakit geçirdi.

"BU KEZ TORUN DEDESİNE KOŞTU"

Gülistan Aydın, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavuşma anlarını sosyal medyadan, "Bu kez torunu dedesine koştu" notuyla paylaştı.

İlgi çeken görüntüleri izleyen takipçiler, önceki vedalaşma anını anımsatarak, "Kavuşmalarına çok sevindik, bu anı bekliyorduk" yorumları yaptı. 

