Trabzon'un yaylalarında mavi yıldızlar açtı Trabzon Barma Yaylası mavi çiçeklerle süslendi. İlkbaharın gelişiyle birlikte Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

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AA

Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan Barma Yaylası Turbalığı'nda her yıl nisanda "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor.

Çiçekler, Kasım 2019'da koruma altına alındı.

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu barındıran Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Her yıl nisanda mavi zakkumlar açıyor

Barma Yaylası Turbalığı'nda her yıl nisanda "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor.

Çiçekler yok olma tehlikesiyle karşı karşı

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Çiçekleri görmek isteyenler yaylaya koşuyor

Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde yaylaya gelerek görüntülemeye çalışıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)