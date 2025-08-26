Tunceli Dağlarında yeni bitki türleri keşfedildi

Konya’da yaşayan akademisyen Prof. Dr. Metin Armağan, 2011’den bu yana Tunceli’nin dağ ve vadilerinde sürdürdüğü araştırmalarla 5 yeni bitki türünü bilim dünyasına kazandırdı.

MUNZUR VADİSİ'NDE KEŞFEDİLEN TÜRLER

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Armağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeli Murat Özel’in rehberliğinde Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Hozat ve Çemişgezek’te yaptığı çalışmalarda yeni türler tespit etti.

Bilimsel literatüre kazandırılan bitkiler arasında Munzur’un nefesi (Gypsophila munzurensis), Sütlüce kengeri (Gundelia vitekii), Aksakallı (Pedicularis munzurdaghensis), Azizabdal soğanı (Allium muratozelii) ve Hakis soğanı (Allium shinasii) yer aldı.

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANDI

Armağan’ın bulduğu bu türler, Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, Phytotaxa ve Nordic Journal of Botany gibi uluslararası dergilerde yayımlanarak bilimsel kayıtlara geçti.

YENİ TÜRLER YOLDA

Prof. Dr. Armağan, halen soğan, menekşe, suh, sığırkuyruğu ve kantaron türleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bitkilerin de yeni tür olabileceği belirtiliyor.

NESLİ TÜKENEN TÜRLERE DE RASTLANDI

Araştırmaları sırasında, nesli tükenme tehlikesi altındaki Buldumcuk, Kalan nakılı ve Horoz gülü gibi bitkilerin Tunceli’nin farklı bölgelerinde yetiştiğini de tespit etti.

"TUNCELİ BENİM İKİNCİ MEMLEKETİM"

İlk kez 2011’de doktora çalışması için Tunceli’ye gelen Armağan, bölgenin doğasına hayran kaldığını belirtti:

2014’te Tunceli’nin biyoçeşitlilik envanteri çıkarılırken davet edildim. O günden sonra her yıl buraya geldim. Artık Tunceli benim ikinci memleketim gibi. Yeni türleri keşfetmek, bu doğaya katkı sağlamak büyük mutluluk.

450 ENDEMİK TÜR BARINDIRIYOR

Tunceli’de yaklaşık 2200 çiçekli bitki bulunduğunu söyleyen Armağan, bunların yaklaşık 450’sinin endemik olduğunu ifade etti. Özellikle kalker kayalıkları, yüksek dağlar ve vadilerin endemik türler açısından zengin olduğunu vurguladı.

10 YENİ TÜR DAHA GELİYOR

Prof. Dr. Armağan, 2014’ten bu yana yürüttükleri çalışmalarda toplam 10 yeni bitki keşfettiklerini, şu an üzerinde çalıştıkları 10 farklı türü de yakında bilim dünyasına tanıtacaklarını belirtti. Bu bitkilerin sadece Tunceli’de görülen lokal endemik türler olacağına dikkat çekti.