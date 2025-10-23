Tunceli-Erzincan yolunda facianın eşiğinden dönüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tunceli-Erzincan karayolunun 15. kilometresinde felaketten dönüldü.

Dağdan kopan kaya parçası yuvarlanarak otoyola düştü.

ARAÇLARI VE SÜRÜCÜLERİ TEĞET GEÇTİ

O esnada 2 araç sürücüsü, araçlarını bir evin önüne çekerek durdu.

Sürücüler kaya parçalarından son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kayanın büyük bir hızla yola doğru geldiği, ancak şans eseri hiçbir araca veya insana çarpmadan yolun alt kısmına yuvarlandığı görülüyor.

Yolda aracının başında bekleyen bir taksi sürücüsünün, dağdan kopan kaya parçasını fark ederek hızla olay yerinden uzaklaştığı da dikkati çekiyor.