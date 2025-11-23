Tunceli'de dağ keçisi sürüsü görüntülendi

- Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaklaşık 50 dağ keçisi yol kenarında görüntülendi.
- Türüşmek köyü kırsalında çekilen görüntülerde dağ keçileri yiyecek ararken kaydedildi.
- Keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli'de bulunan dağ keçilerinin nesli korunuyor.
Merkeze bağlı Türüşmek köyü kırsalında, yol kenarında Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaklaşık 50 dağ keçisinden oluşan sürü, görüntülendi.
CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ
Bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde doğal yaşam alanlarında yiyecek aradıkları görülen dağ keçilerinin sakin tavırları dikkat çekti.