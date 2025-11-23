Abone ol: Google News

Tunceli'de dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaklaşık 50 dağ keçisi yol kenarında yiyecek ararken görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 11:31
  • Türüşmek köyü kırsalında çekilen görüntülerde dağ keçileri yiyecek ararken kaydedildi.
  • Keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'de bulunan dağ keçilerinin nesli korunuyor. 

Merkeze bağlı Türüşmek köyü kırsalında, yol kenarında Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaklaşık 50 dağ keçisinden oluşan sürü, görüntülendi. 

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ 

Görüntülerde doğal yaşam alanlarında yiyecek aradıkları görülen dağ keçilerinin sakin tavırları dikkat çekti.

