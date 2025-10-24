Abone ol: Google News

Tunceli'de kedi ve engerek yılanının kavgası kameralara yansıdı

Zehirli koca engerek yılanı ile bir kedinin karşı karşıya geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gerilim dolu mücadele, doğa koruma görevlisinin müdahalesiyle son buldu.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 15:34
  • Tunceli'de koca engerek yılanı ve bir kedi karşılaştı, gerilim dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Kedi, yılanı uzaklaştırmaya çalışırken, yılan savunma pozisyonundaydı.
  • Doğa koruma görevlisi Murat Özel, müdahale ederek yılanı güvenli bir şekilde doğal ortamına bıraktı.

Kedi, yılanın tehlikesine aldırmadı...

Tunceli’de tek bir ısırığıyla bir insanı öldürebilecek güçte olan koca engerek yılanı ile bir kedi karşı karşıya geldi.

KEDİ YILANI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Kısa süren gerilimli anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde; kedinin, yılanı uzaklaştırmaya çalıştığı, yılanın ise savunma pozisyonuna geçtiği anlar dikkat çekti.

ORADAN GEÇEN VATANDAŞ KAVGAYA SON VERDİ

Olay sırasında bölgeden geçen doğa koruma görevlisi Murat Özel, müdahale ederek kedi ile yılanın mücadelesine son verdi.

Özel, yılanı güvenli şekilde alarak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

