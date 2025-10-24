Tunceli'de kedi ve engerek yılanının kavgası kameralara yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kedi, yılanın tehlikesine aldırmadı...

Tunceli’de tek bir ısırığıyla bir insanı öldürebilecek güçte olan koca engerek yılanı ile bir kedi karşı karşıya geldi.

KEDİ YILANI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Kısa süren gerilimli anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde; kedinin, yılanı uzaklaştırmaya çalıştığı, yılanın ise savunma pozisyonuna geçtiği anlar dikkat çekti.

ORADAN GEÇEN VATANDAŞ KAVGAYA SON VERDİ

Olay sırasında bölgeden geçen doğa koruma görevlisi Murat Özel, müdahale ederek kedi ile yılanın mücadelesine son verdi.

Özel, yılanı güvenli şekilde alarak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.