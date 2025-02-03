Turabi'nin uygunsuz şarkısına erişim engeli talebi

İHA

Bir reality show programı ile internet ünlüsü haline gelen Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde şarkı çıkardı.

ABD'de yaşadığı bilinen Turabi'nin şarkısı, uygunsuz sözleri nedeniyle Türk halkı tarafından sertçe eleştirildi.

Şarkıya ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

ŞARKIYA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından da sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.