Turistler burada sıraya giriyor! Türkiye’nin büyüleyen cennet rotası

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, sonbaharın etkisiyle adeta büyülü bir atmosfere büründü.

Türkiye’nin saklı doğa cennetleri arasında gösterilen kanyon, bu mevsimde ziyaretçilerine eşsiz bir renk şöleni sunuyor.

Dev kaya duvarlarının arasında uzanan 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu, doğaseverleri kanyonun kalbine doğru ilerletirken, zemini kaplayan sarı ve turuncu yapraklar manzarayı kartpostallık bir güzelliğe dönüştürüyor.

Yürüyüş boyunca Zarı Çayı’nın sesi eşlik ediyor ve doğanın ritmi her adımda kendini hissettiriyor.

ILICA ŞELALESİ BÜYÜLÜYOR

Rotanın sonunda ise ziyaretçileri, bölgenin en etkileyici doğal harikalarından biri olan Ilıca Şelalesi karşılıyor.

Yaklaşık 10 metrelik yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu doğal havuz, özellikle sonbahar ışıklarıyla birlikte etkileyici bir görsel ortaya çıkarıyor.

Doğa yürüyüşü yapmak, sakinlik aramak veya sadece mevsimin renklerine tanık olmak isteyen ziyaretçiler için bölge, sonbaharın en özel rotalarından biri haline geldi.

NASIL GİDİLİR?

Pınarbaşı ilçesine gelen ziyaretçiler, kanyona kısa bir yolculukla ulaşabiliyor.

Pınarbaşı ilçe merkezine vardığınızda, Horma Kanyonu yönlendirme tabelalarını takip ederek rahatlıkla bölgeye ulaşabilirsiniz. İlçe merkezinden kanyona olan mesafe ortalama 3–5 kilometre ve yolculuk sadece 10–15 dakika sürüyor.

Özel aracı olmayanlar için de ulaşım seçenekleri var. Pınarbaşı’na vardıktan sonra taksiler ve yerel minibüsler kanyona düzenli olarak sefer yapıyor. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren bazı tur şirketleri ve oteller, Horma Kanyonu’na özel turlar veya servis hizmetleri sunarak ziyaretçilere kolaylık sağlıyor.