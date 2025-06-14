Türk bayrağını Güney kutbuna diken Bilal, Grönland'da yeni bir başarıya imza atacak

DHA

Eski olimpik kürekçi, dünya üçüncüsü ve Ironman unvanı sahibi Ali Rıza Bilal, 21 Kasım 2024'te Antarktika'nın deniz kıyısından tek başına başladığı zorlu yolculuğunu 51 günde tamamlayarak Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk oldu. Yaklaşık 933 kilometrelik mesafeyi eksi 40 dereceye kadar düşen sert hava koşullarında aşan Bilal, kutbun merkezinde Türk bayrağını açıp İstiklal Marşı'nı okudu. Şimdi ise yeni hedefi, dünyadaki en büyük ikinci buz kütlesi olan Grönland Adası’nı baştan sona geçmek.

YENİ HEDEF GRÖNLAND

Bilal, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu kez 560 kilometrelik rotayı 35 günde tamamlamayı planladığını belirtti. 8 Ağustos'ta Estonya’nın başkenti Tallinn’den yola çıkacağını ifade eden Bilal, “Güney Kutbu’na ulaşan ilk Türk olarak büyük bir başarı elde ettim. Hızımı kaybetmeden yeni bir maceraya hazırlanıyorum. Ağustos ortasında Grönland’da zorlu bir serüven başlayacak” dedi.

ANTARKTİKA'DAN FARKLI OLACAK

Bilal, ekibin 11 Ağustos’ta Grönland’da buluşacağını, 14 Ağustos’ta ise sürat motoruyla buzullara ulaşacaklarını aktardı:

Bu sefer yürüyüş, Antarktika’dakinden farklı. Tüm ekipmanlarımızı, yiyeceklerimizi, kızak ve kayaklarımızı taşıyarak zorlu kayalıklar ve buzullar boyunca ilerleyeceğiz. İlk günlerde ayaklarımıza krampon takarak ilerleyeceğiz, kayaklar ancak buzlar kaymaya başladığında kullanılacak.

DERİN ÇATLAKLAR VE KUTUP AYISI TEHLİKESİ VAR

Grönland’da kutup ayısı tehlikesinin bulunduğunu belirten Bilal, Danimarka hükümetinin yalnız gitmesine izin vermediğini, bu nedenle deneyimli altı kişilik bir ekip oluşturduklarını söyledi: "Buzulların üzerinde derin çatlaklar var ve deniz kenarında kutup ayılarıyla karşılaşabiliriz. Bu yüzden rehber eşliğinde hareket ediyoruz."

Grönland’ın Antarktika’ya kıyasla 5-10 derece daha sıcak olduğunu söyleyen Bilal, hava sıcaklıklarının -20 ila -30 derece arasında değişeceğini ve yüksek nem nedeniyle soğuğun derinlere işleyebileceğini dile getirdi:

Sabahları çadırlarımızın içinde sanki yağmur yağıyormuş gibi olacak. Rota boyunca yaklaşık 560 kilometre yol alacağız. Yol üzerindeki eski bir Amerikan radar istasyonunu ziyaret etmeyi planlıyoruz.

"DAHA ZORLU, DAHA HEYECANLI"

Yürüyüşün sonunda deniz kıyısına inmek için 4-5 günlük iniş süreci olacağını belirten Bilal, sözlerini şöyle sürdürdü: