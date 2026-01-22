Türk dalgıçtan dünya rekoru hedefi: 36 saat su altında kalacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

32 yaşındaki Mazlum Kibar, planlanan rekor denemesi öncesinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) önündeki iskeleden suya girdi. Deneme dalışında 13 saat 11 dakika boyunca su altında kalan Kibar, performansıyla hedefe bir adım daha yaklaştı.

HEDEF: SOĞUK DENİZDE DÜNYA REKORU

Kibar, Cem Karabay’a ait 30 saat 20 dakikalık “en uzun süre soğuk denizde yaşama” rekorunu geride bırakarak bu süreyi 36 saate çıkarmayı amaçlıyor. Başarılı olması halinde elde edilecek rekorun, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ne ithaf edilmesi planlanıyor.

"SUYUN ALTINDAYAŞAMAYA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Mazlum Kibar, 2011 yılında dalış sporuna başladığını belirterek, su altında en uzun süre yaşayan insan olma hedefiyle yola çıktığını söyledi. Kibar, deneme dalışında su altındaki canlıların yaşam biçimlerine uyum sağlamaya çalıştığını ifade etti.

BESLENME VE UZUN SÜRELİ DALIŞ PLANI

Rekor denemesi sırasında beslenmenin özel bir sistemle sağlanacağını anlatan Kibar, karadan gönderilecek gıdaları tam yüz maskesiyle tüketeceğini dile getirdi. Saros Körfezi’nin soğuk su şartlarının rekor denemesi için uygun olması halinde dalışın burada gerçekleştirileceğini kaydetti.

YENİ HEDEFLER DE SIRADA

Mazlum Kibar, rekor planlarının bununla sınırlı olmadığını vurgulayarak, kapalı ortamda 192 saat olan dünya rekorunu 240 saate, gölde 120 saat olan rekoru 150 saate ve normal deniz suyu sıcaklığındaki 145 saatlik rekoru da 150 saate çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Kibar, “Allah güç verdikçe bu rekorları ülkemize kazandırmak istiyoruz.” dedi.