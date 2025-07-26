Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Türk hava sahasında transit uçuş rekoru kırıldı

Türk hava sahası, uluslararası havacılıkta stratejik konumunu bir kez daha kanıtladı.

İstanbul Havalimanı, hem yolcu hem transit uçuşta art arda iki gün boyunca rekor kırdı.

UÇUŞ REKORU KIRILDI

24 Temmuz'da Türk hava sahasında 1756 transit uçuş gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaşıldı.

25 Temmuz'da ise İstanbul Havalimanı’nda 271 bin 836 yolcuyla havalimanı tarihinin en yoğun günü yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, konuya ilişkin açıklama yaptı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK TRANSİT UÇUŞ RAKAMI

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hava sahasının ve İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta üst üste tarihi başarılara imza attığını duyurdu.

Uraloğlu, 24 Temmuz'da Türk hava sahasında 1756 transit uçuşa hizmet verildiğini belirterek, "Bu sayıyla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldı." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise dün kaydedilen yolcu sayısıyla, havalimanı tarihinde bir ilke imza atıldığını kaydeden Uraloğlu, "25 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen 271 bin 836 yolcu hareketiyle, havalimanımız tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı." bilgisini paylaştı.