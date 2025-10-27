Türk turistin Yunanistan deneyimi paylaşımı: Türk olduğumuz anlaşılınca tavırlar değişti

Son dönemde Yunanistan, Türk turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Birçok açıdan beğenilen ve çok sayıda Türk'ün ziyaret ettiği Ege'nin diğer kıyısında bazı turistler, karşılaştıkları sorunlardan şikayet ediyor.

O turistlerden biri, Yunanistan'da yaşadığı ırkçı yaklaşımları yaptığı bir video paylaşımı ile anlattı.

"TÜRK OLDUĞUMUZU SÖYLEYİNCE TAVIRLAR DEĞİŞTİ"

Genç kız, taksiciden garsona Türk olduğunu öğrenince değişen tavırlara dikkat çekerken şunları söyledi:

"Yaşadığım ırkçılıkları sayacağım. Biz kardeşimle 6 yıldır Kanada'da yaşadığımız için onlardan daha akıcı İngilizce konuşuyoruz ve Türk olduğumuzu anlamıyorlar.

Yunanlılarla akıcı şeklide İngilizce konuşuyoruz ve Nerelisin sorusu gelirse ve biz Türküz dersek tavırlarından bizi sevmediklerini hissediyorsunuz.

"BİZİM SURİYELİLERE DAVRANDIĞIMIZ GİBİ, BERBAT BİR DUYGU"

Bunu ben bir de Arnavutluk'ta hissetmiştim. Onlar da bizi sevmiyorlar. Onlar da Türklere karşı mesafeliler. Ne bileyim sanki biz size hayranız. Bizim Afgan ve Suriyelilere davrandığımız gibi onlar da bize öyle davranıyor. Çok berbat bir duygu.

"OSMANLI O HAKKI VERDİĞİ İÇİN HALA YUNANLAR"

Garsonla da aynı şeyi yaşadık. Yoğurt Türk mü diye sorduk 'Her yerde Greek diye geçiyor' dedi. Bence bu tartışmalar da çok saçma. sonuçta buranın hepsi Osmanlı toprağıydı önceden. Bir kültürdü. Osmanlı onlara kendi aralarında milliyetçi olma iznini verdiği için bunlar Yunan olarak kalmışlar ve kendilerinde Osmanlı bizi işgal etti diye düşünüyorlar.

"BEN SENİN ÜLKENE GELMİŞİM NİYE ATAR YAPIYORSUN"

Çok saçma böyle şeyler ama çok tatsız oluyor. Ben senin ülkene gelmişim, ülkeni geziyorum, senin kurallarına uyuyorum, bana neden atar yapıyorsun değil mi?"