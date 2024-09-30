Türkiye, AB ülkeleri arasında en az yaşlı nüfus oranına sahip AB'de yaşayan 5 kişiden biri yaşlı iken Almanya, İtalya ve Fransa'da tüm yaşlı nüfusun yarısı yaşıyor. AB'de yaşlı nüfusu 96,4 milyonu aşarken Türkiye ise bu ülkeler arasında yaşlıların en az oranda bulunduğu ülke konumunda.

AA

Türkiye, geçen yıl yüzde 10,2 ile Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin tamamından daha düşük yaşlı nüfus oranına sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, AB'ye üye ülkelerin nüfusu geçen yıl itibarıyla 448,9 milyonu geçti.

AB'de, yaşlı olarak kabul edilen "65 ve daha yukarı yaştaki nüfus" geçen yıl 96,4 milyonu aştı.

EN FAZLA YAŞLI SAYISI ALMANYA'DA

AB'nin en fazla nüfusa sahip üç ülkesindeki yaşlı sayısı da dikkati çekti. Buna göre, Almanya geçen yıl 18,9 milyonla AB'de en fazla yaşlı nüfusa sahip ülke olurken, bu ülkeyi 14,4 milyonla İtalya ve 14,2 milyonla Fransa izledi.

YAŞLILARIN YARISI ÜÇ ÜLKEDE TOPLANDI

Söz konusu üç ülkedeki yaşlı nüfus, toplam 47,5 milyonla AB'deki yaşlıların yaklaşık yarısını oluşturdu.

Listede 4'üncü sırada 9,9 milyon yaşlı nüfusla İspanya yer alırken, bu ülkeyi 7,6 milyonla Polonya takip etti.

TÜRKİYE'DEKİ YAŞLI NÜFUS: 8,7 MİLYON

Bu dönemde Türkiye'deki yaşlı nüfus ise 8,7 milyon oldu.

AB'DE HER 5 KİŞİDEN 1'İ YAŞLI

Dünyadaki yaşlı nüfusu oranının geçen yıl yüzde 10'a ulaştığı hesaplanırken, AB'de bu oran yüzde 21,5 olarak belirlendi. Buna göre, AB ülkelerinde yaşayan her 5 kişiden 1'i "65 ve daha yukarı yaşta" bulunuyor.

Bu kapsamda, nüfusa göre yaşlı oranı İtalya'da yüzde 24,5 ile zirvede yer alırken, bu ülkeyi yüzde 23,6 ile Finlandiya ve yüzde 23,3 ile Portekiz takip etti.

Yunanistan'da yaşlı nüfus oranı yüzde 23,1 olarak belirlenirken, Hırvatistan ve Almanya'da bu oran yüzde 22,7 oldu.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN AZ OLDUĞU 3 ÜLKE

AB'de yaşlı nüfus oranının en az olduğu 3 ülke ise yüzde 15,5 ile İrlanda, yüzde 15,4 ile Lüksemburg ve yüzde 15,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUS ORANI AB ÜLKELERİNİN ALTINDA

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ise geçen yıl yüzde 10,2 ile dünya ortalamasının üstünde yer almasına rağmen, AB ülkelerinin altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)