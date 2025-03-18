Türkiye'de çocuk yoksulluğu ölçüldü

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"Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu Modülü" adlı özel konulu çalışma, 2024 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan bu modülün amacı, hanelerdeki 15 yaş ve altındaki tüm çocukların sağlık ve yoksunluk durumlarını tespit etmektir.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 94,5'İNİN GENEL SAĞLIK DURUMU "İYİ VEYA ÇOK İYİ" DURUMDA

Çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde; yüzde 94,5'inin "İyi veya çok iyi", yüzde 4,6'sının "Orta", yüzde 0,9'unun ise "Kötü veya çok kötü" düzeyde olduğu beyan edildi.

Sağlık durumu çocukların yaş gruplarına göre incelendiğinde 0-5 yaş grubundakilerin yüzde 95,1'inin, 6-11 yaş grubundakilerin yüzde 94,7'sinin, 12-15 yaş grubundakilerin ise yüzde 93,5'inin "İyi veya çok iyi" durumda olduğu tahmin edildi.

En düşük yaş grubu olan 0-5 yaş grubu çocukların yüzde 0,7'sinin, 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 0,9'unun, 12-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 1,0'ının sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olarak tespit edildi.

SAĞLIK DURUMU "KÖTÜ VEYA ÇOK KÖTÜ" OLAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 53,7'SİNİN GÜNLÜK FAALİYETİ ÇOK SINIRLANDI

Sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların yüzde 53,7'sinin en az son 6 aydır yaşanan bir sağlık problemi nedeniyle günlük faaliyetlerinin çok sınırlandığı, yüzde 40,9'unun faaliyetlerinin sınırlandığı, yüzde 5,4'ünün ise faaliyetlerinin sınırlanmadığı belirtildi.

HANEHALKLARININ YÜZDE 9,2'SİNDE ÇOCUKLAR MADDİ YETERSİZLİK NEDENİYLE YENİ GİYSİLERE SAHİP OLAMADI

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hanehalkı oranı yüzde 88,6 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hanehalkı oranı yüzde 9,2, diğer nedenlerle sahip olmayan hanehalkı oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

GÜNDE EN AZ BİR MEYVE TÜKETEN ÇOCUK

Hanehalkında yaşayan tüm 15 yaş ve altı çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketen hanehalkı oranı yüzde 86,7 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hanehalkı oranı yüzde 10 diğer nedenlerle tüketemeyen hanehalkı oranı ise yüzde 3,3 olarak tahmin edildi.

Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanehalkı oranı yüzde 51,2 iken maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanehalkı oranı yüzde 22,2, diğer nedenlerle karşılayamayan hanehalkı oranı ise yüzde 26,6 olarak gerçekleşti.

DERS ÇALIŞILABİLECEK UYGUN YERİ OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN YÜZDE 80,8'İ LİSE ALTI EĞİTİMLİ

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların maddi yetersizlik nedeniyle evde ders çalışılabilecek veya ödev yapabilecek uygun yeri olmayan hanehalklarından yüzde 80,8'inin, evde oynayabilecek oyuncakları olmayan hanehalklarından yüzde 81'inin, yaşlarına uygun kitap olmayan hanehalklarından ise yüzde 81,1'inin, en yüksek eğitime sahip ebeveynin eğitimi lise altı düzeyde olduğu görüldü.